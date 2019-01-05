USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,862.32 $
МОСКВА-6°C13:10
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Неизвестные расстреляли посетителей боулинга в США

Wu Xiaoling/Xinhua/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Стрельба произошла в американском городе Торранс в Калифорнии. Нападению подвергся развлекательный боулинг-комплекс «Бейсбольный дом», сообщает местная полиция. По данным правоохранителей, множество посетителей могли пострадать, возможны жертвы, сообщает AP. Полиция призывает людей «держаться подальше» от боулинга.

«Сообщаем о стрельбе, есть много раненых. Сотрудники департамента полиции Торранса находятся на месте происшествия. Расследование продолжается. Пожалуйста, держитесь подальше от этой области», — говорится в заявлении стражей порядка в Twitter.

Ранее News.ru сообщал, что клиент избил кассира McDonald’s из-за соломинки. Мужчина попал в тюрьму.


#сша #стрельба
самое читаемое
мнение
Почему мэр так спешно уволил директора ЦПКиО им. Горького
Карьера Люльчук рухнула вместе с мостом
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале


читайте также
в мире 09:28, 5 января 2019
США задумались о сокращении военного присутствия в Сомали
в мире 08:48, 5 января 2019
Американцы хотят эмигрировать из США из-за Трампа
экономика 04:57, 5 января 2019
Снятие санкций с компаний Дерипаски хотят отменить в США
Лента новостей
в мире 13:06
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили БМП ВСУ в Донбассе
спорт 13:05
Призёр ЧМ по хоккею объяснил ненависть к американцам
наука 12:59
Российские моряки отправятся в кругосветную экспедицию
происшествия 12:59
Названы возможные сроки освобождения российских моряков
в мире 12:58
Мусорщики из Египта объединились в борьбе за чистоту
Другие новости
происшествия 12:59
Названы возможные сроки освобождения российских моряков
происшествия 12:46
Раненный в новогоднюю ночь ребёнок умер в Дагестане
происшествия 12:37
Лечащего врача онкобольного ребёнка избили рядом с клиникой
происшествия 12:13
Три машины столкнулись в Самарской области
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top