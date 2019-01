Неизвестные расстреляли посетителей боулинга в США

Стрельба произошла в американском городе Торранс в Калифорнии. Нападению подвергся развлекательный боулинг-комплекс «Бейсбольный дом», сообщает местная полиция. По данным правоохранителей, множество посетителей могли пострадать, возможны жертвы, сообщает AP. Полиция призывает людей «держаться подальше» от боулинга.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.