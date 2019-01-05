Неизвестные расстреляли посетителей боулинга в США

Стрельба произошла в американском городе Торранс в Калифорнии. Нападению подвергся развлекательный боулинг-комплекс «Бейсбольный дом», сообщает местная полиция. По данным правоохранителей, множество посетителей могли пострадать, возможны жертвы, сообщает AP. Полиция призывает людей «держаться подальше» от боулинга.

«Сообщаем о стрельбе, есть много раненых. Сотрудники департамента полиции Торранса находятся на месте происшествия. Расследование продолжается. Пожалуйста, держитесь подальше от этой области», — говорится в заявлении стражей порядка в Twitter.