Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 07:40

Россиян предупредили о суровом наказании за атаки на дроны

Адвокат Палюлин: россияне рискуют попасть в тюрьму в случае стрельбы по дронам

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россияне, которые стреляют по гражданским беспилотникам, рискуют оказаться в тюрьме, предупредил председатель общероссийской организации «Право на оружие», руководитель Национального центра оружейной политики Вячеслав Ванеев, его слова приводит Lenta.ru. В свою очередь адвокат Антон Палюлин пояснил, что в некоторых случаях за это грозит до 20 лет заключения.

Человек оказывается под угрозой двух статей. Первая — это административка, стрельба в неположенном месте, которая грозит изъятием оружия. А второе наказание — недавно специально принимался закон о том, чтобы граждане не сбивали дроны, — объяснил Ванеев.

Тем временем Палюлин добавил, что в случае повреждения дрона, принадлежащего частному лицу, предусмотрено возмещение материального ущерба. А если беспилотник окажется собственностью российских силовых структур, то атаковавшему БПЛА грозит уголовное дело за диверсию и до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что БПЛА компании «Аврора — беспилотные авиационные системы» впервые совершил полет между регионами. Гендиректор предприятия Константин Сухоребрик пояснил, что полет связал сахалинский город Оха и Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край).

дроны
стрельба
уголовные дела
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пять человек погибли в ДТП с участием грузовика на российской трассе
Туризм в европейской стране оказался под угрозой без россиян
Работодателей предостерегли от введения штрафов за опоздание
Как оформить самозанятость через «Мой налог»: пошаговая инструкция
Появились кадры с места крушения Ми-8 на Дальнем Востоке
Россия вдвое нарастила импорт авто из одной азиатской страны
Один удар ФАБ оставил ВСУ без важного резерва в зоне СВО
Спецподразделение ГУР Украины с роботами перебросили под Сумы
Маринуем помидоры по-царски: очень вкусно!
Сам себе стоматолог. Почему россияне лечат зубы пломбами с маркетплейсов
Как оформить самозанятость через «Госуслуги»: простая пошаговая инструкция
«Воруют все»: Царев рассказал о повальной коррупции в правительстве Украины
ВСУ ждут мятеж и «воздушный армагеддон»: новости СВО на утро 16 июля
Трамп объявил, что отправка ракет Киеву состоялась
Россиян предупредили о суровом наказании за атаки на дроны
Раскрыто, сколько дронов ВСУ сбито над Россией за ночь
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 16 июля: инфографика
Родителям рассказали о возможности выгодно отправить детей в летний лагерь
«Идейный»: экс-ефрейтор ВС России передавал данные ВСУ бесплатно
В ГД раскрыли нюанс закона о системе возмещений при банкротстве брокера
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.