Россиян предупредили о суровом наказании за атаки на дроны

Россиян предупредили о суровом наказании за атаки на дроны Адвокат Палюлин: россияне рискуют попасть в тюрьму в случае стрельбы по дронам

Россияне, которые стреляют по гражданским беспилотникам, рискуют оказаться в тюрьме, предупредил председатель общероссийской организации «Право на оружие», руководитель Национального центра оружейной политики Вячеслав Ванеев, его слова приводит Lenta.ru. В свою очередь адвокат Антон Палюлин пояснил, что в некоторых случаях за это грозит до 20 лет заключения.

Человек оказывается под угрозой двух статей. Первая — это административка, стрельба в неположенном месте, которая грозит изъятием оружия. А второе наказание — недавно специально принимался закон о том, чтобы граждане не сбивали дроны, — объяснил Ванеев.

Тем временем Палюлин добавил, что в случае повреждения дрона, принадлежащего частному лицу, предусмотрено возмещение материального ущерба. А если беспилотник окажется собственностью российских силовых структур, то атаковавшему БПЛА грозит уголовное дело за диверсию и до 20 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что БПЛА компании «Аврора — беспилотные авиационные системы» впервые совершил полет между регионами. Гендиректор предприятия Константин Сухоребрик пояснил, что полет связал сахалинский город Оха и Николаевск-на-Амуре (Хабаровский край).