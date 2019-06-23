https://static.news.ru/photo/131ffd64-95a4-11e9-b852-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

СКР проводит проверку по факту инцидента с катером в Тверской области. Судно вылетело на берег реки Нерль между деревнями Медвежье и Телешовка и врезалось в дерево.

В результате инцидента пострадали трое мужчин и пять детей в возрасте от трёх до 10 лет, которые находились в лодке. По данным следователей, 39-летний местный житель, находившийся за штурвалом, не справился с управлением.

Пострадавшие были госпитализированы. В настоящее время сотрудники СКР выясняют все обстоятельства произошедшего, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что ДТП произошло в районе подмосковного Клина. В результате инцидента пострадали девять человек.