Это уже второй случай стрельбы за минувшую ночь. Ранее 21-летний американец расстрелял 20 человек в торговом центре Техаса. 26 человек получили ранения.
Как писал News.ru ранее, полиции удалось установить личность техасского стрелка. Это 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержу новозеландского убийцы. В нём он пишет, что «защищает страну от иностранного нашествия». Крузиос считает, что это пагубно влияет на культуру и экономику США.