https://static.news.ru/photo/0eb06006-b684-11e9-b8cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: slackbastard/Twitter

Появились первые кадры с места стрельбы в американском Дейтоне, штат Огайо. Огонь по толпе открыл мужчина, облачённый в чёрную одежду.

Нападавший стрелял из винтовки. По предварительным данным, в результате его действий пострадали 10 человек.

#BREAKING : At least 10 injured following active shooter situation at the Ned Peppers Bar in Dayton, Ohio. pic.twitter.com/fH4ulIGl0X — UA News (@UrgentAlertNews) 4 августа 2019 г.

На месте работают экстренные службы.

Это уже второй случай стрельбы за минувшую ночь. Ранее 21-летний американец расстрелял 20 человек в торговом центре Техаса. 26 человек получили ранения.

Как писал News.ru ранее, полиции удалось установить личность техасского стрелка. Это 21-летний Патрик Крузиос из Мак-Аллена, который перед инцидентом опубликовал в Twitter манифест в поддержу новозеландского убийцы. В нём он пишет, что «защищает страну от иностранного нашествия». Крузиос считает, что это пагубно влияет на культуру и экономику США.