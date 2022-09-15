В Таганроге прошла встреча в рамках проекта «Музейные маршруты России»

Фото: самбек.рф/page/istoriya-sozdaniya

Мемориал Славы на Самбекских высотах

С 15 по 16 сентября в Таганроге пройдет очередной этап проектно-аналитических и презентационных мероприятий Всероссийского проекта «Музейные маршруты России». В этот раз встреча прошла в музейном комплексе «Самбекские высоты», посвященном событиям Великой Отечественной войны. В рамках проекта состоялось торжественное подписание соглашений о сотрудничестве между директором музея-заповедника «Прохоровское поле» Натальей Овчаровой и директором Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника Елизаветой Липовенко.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Прохоровское поле»

Для нас очень важно сотрудничать с таганрогским комплексом, с которым у нас много общего. Мы храним память о героическом прошлом нашей страны. Мы знаем, какую значимую роль сыграла Миусская наступательная операция в Курской битве. Этот факт не так широко известен, и нам необходимо говорить об этом! В свою очередь важно, чтобы и здесь, в Таганроге, знали о Прохоровском сражении, — отмечает Наталья Овчарова.

Ранее стало известно, что на территории танкодрома музея-заповедника «Прохоровское поле» прошел VI Всероссийский патриотический фестиваль солдатской песни «Поле Славы». Для жителей поселка это особый день, так как под Прохоровкой произошло одно из самых крупных танковых сражений Второй мировой войны.