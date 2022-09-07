Патриотический фестиваль солдатской песни пройдет на «Прохоровском поле»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

10 сентября, в честь Дня танкиста, на территории танкодрома музея-заповедника «Прохоровское поле» пройдет VI Всероссийский патриотический фестиваль солдатской песни «Поле Славы». Для жителей поселка — это особый день, так как под Прохоровкой произошло одно из самых крупных танковых сражений Второй мировой войны.

Мы посвящаем песни нашего фестиваля всем не вернувшимся с войны и ныне живущим ветеранам, солдатам, отцам, братьям — защитникам Родины, — отметила директор музея-заповедника Наталья Овчарова.

В гала-концерте примут участие лучшие исполнители из разных уголков России. Дипломы финалистам вручат почётные гости мероприятия — участники Танкового братства Прохоровского района. Завершится праздник торжественным проездом бронетанковой техники.

Фото: Пресс-служба музея-заповедника «Прохоровское поле»

В музейном комплексе «Самбекские высоты» ранее состоялось открытие выставки «Курская битва. Коренной перелом», на которой были представлены уникальные экспонаты из богатой коллекции музея-заповедника «Прохоровское поле». Посетители смогли посмотреть на личные вещи и мемориальные предметы, которые лично передал участник сражения, Герой Советского Союза Михаил Федорович Борисов.

Прохоровское поле как место сражения является третьим ратным полем России после Куликова поля и Бородинского. Расположен музей-заповедник в Белгородской области.