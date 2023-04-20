В России планируют стандартизировать бортовую электронику в автомобилях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти России планируют стандартизировать умную технику в автомобилях, чтобы привести к единой форме сведения, которые собирает и передает бортовой компьютер. Правительство обратилось с просьбой проработать эти вопросы к АНО «Цифровая экономика», «Яндексу», «Соллерсу» и другим компаниям. Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что общий стандарт поможет избавиться от неконтролируемого сбора информации дилерами.

Сейчас есть проблема небрежной локализации в китайских авто, когда информация отображается вперемешку с иероглифами, и не всегда ясно, куда передается информация с этих устройств. Стандартизация поможет предотвратить неконтролируемый сбор информации дилерами и производителями и передачу ее третьим лицам. Появится единый для всех набор собираемых данных, — уточнил он.

Директор РАЭК и член Общественной палаты РФ Сергей Гребенников добавил, что на сегодняшний день вопрос о защите персональных данных является одним из основных. По его словам, заботиться о них необходимо даже тогда, когда человек использует собственный автомобиль. Стандартизация позволит развить в России отечественный сектор автомобильной промышленности. На стоимости автомобилей при этом приведение к единому формату не скажется.

Стандартизация необходима также для решения правовой стороны вопроса. Сейчас автопроизводители предлагают покупателям телематические сервисы различного характера. Такая обработка данных может быть не всегда легальна. Кроме того, некоторые датчики и сенсоры становятся угрозой информационной приватности для пользователей.

Ранее стало известно, что из-за санкций россияне стали все чаще покупать китайские машины. В первом квартале 2023 года количество запросов на каско на топовые марки из КНР выросло на 40% по сравнению с предыдущим кварталом.