16 сентября 2025 в 15:26

Свыше 530 тысяч человек побывали на форуме «Москва-2030» в Гостином Дворе

Фото: Пресс-служба форума «Территория будущего. Москва 2030» в Гостином Дворе

В Москве 14 сентября завершилась выставка «Бесконечное развитие с вечными ценностями» в Гостином Дворе, которая работала в рамках форума «Территория будущего. Москва-2030». Всего с 31 июля по 14 сентября экспозицию посетили свыше 530 тысяч человек.

Наибольший интерес у публики вызвал музей «Организм человека», экспозицию которого увидели свыше 303 тысяч посетителей. К творческому эксперименту по созданию картины при помощи искусственного интеллекта и пластилина присоединились 397 тысяч человек. Также более 36 тысяч зрителей ознакомились с фильмом о работе мозга, а 26 тысяч прошли диагностику эмоционального интеллекта.

Образовательная программа тоже собрала значительную аудиторию. 7,2 тысячи участников оценили уровень развития своих метанавыков, а на мастер-классах юные гости создали более 12 тысяч поделок.

Ранее на базе пространства «Бесконечное развитие с вечными ценностями» в Гостином Дворе провели лекции ведущих экспертов, арт-инсталляции, интерактивные зоны, а также мастер-классы для детей и взрослых. Для гостей работали четыре тематических пространства — «Любовь», «Знания», «Технологии» и «Здоровье».

Москва
форумы
выставки
экспозиции
