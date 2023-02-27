Стала известна дата публикации списка номинантов Международной премии РБ Лонг-лист номинантов Международной премии РБ представят в начале марта

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Спортивный комментатор

Завершился прием заявок на участие в Международной премии РБ от портала «Рейтинг Букмекеров». До конца февраля экспертный совет составит лонг-лист номинантов, которые в дальнейшем примут участие в открытом голосовании, а в начале марта его опубликуют на сайте премии. Список участников сформируют из более чем 100 заявок.

До конца февраля из всего объема заявок будет сформирован список участников для дальнейшего открытого голосования, — уточнили в пресс-службе «Рейтинга Букмекеров».

Организаторы Премии РБ рассказали, что самыми популярными в 2023 году стали такие номинации, как «Лучшее спортивное СМИ», «Лучший спортивный Telegram-канал» и «Лучшая спортивная пресс-служба». Также востребованными оказались букмекерские номинации, такие как «Гран-при: букмекер года», «Самый надежный букмекер», «Лучшее приложение года» и «Лучший сайт года». Также в «Рейтинге Букмекеров» сообщили, что победитель в категории «Лучший спортивный журналист» получит грант в 300 тысяч рублей.

Международная премия РБ была учреждена в 2018 году с целью выявить совместные достижения в спортивной и букмекерской отраслях.

Ранее был назван обладатель главной награды премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Победителем стала драма «На Западном фронте без перемен» немецкого режиссера Эдварда Бергера. Он также получил премию как лучший режиссер.