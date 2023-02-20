Назван обладатель главного приза премии BAFTA Драма «На Западном фронте без перемен» удостоена премии BAFTA как лучший фильм

Фото: Oliver Weiken/dpa

Эдвард Бергер

Обладателем главной награды премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) названа драма «На Западном фронте без перемен» от немецкого режиссера Эдварда Бергера. Он также получил премию как лучший режиссер.

Кроме того, фильм отметили наградами за лучшие звук и музыку. Австралийская актриса Кейт Бланшетт, исполнившая роль в драме «Тар», получила премию в категории «лучшая женская роль».

Награда в номинации «лучшая мужская роль» была вручена американскому актеру Остину Батлеру, который сыграл Элвиса Пресли в фильме «Элвис».

Ранее стало известно, что кинолента канадского режиссера Дэниела Роэра «Навальный» была отмечена премией в категории «Лучший документальный фильм».