«Русское Радио» проведет акцию в поддержку детей с ДЦП

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Во Всемирный день детского церебрального паралича, который в этом году отмечается 5 октября, «Русское Радио» проведет акцию в поддержку людей с этим заболеванием. В этот день все соцсети радиостанции сменят традиционный шрифт девиза «Всё будет хорошо!» на Доброшрифт, созданный детьми с ДЦП.

Также в рамках акции ведущие радиостанции Полина Жукова, Антон Юрьев и Дима Морозов, а также Андрей Макеев, Светлана Казаринова и Алла Довлатова наденут свитшоты с этим слоганом.

Считаю, что Доброшрифт — по-настоящему добрый проект. И мы рады, что в этом году фирменный девиз «Русского Радио» «Всё будет хорошо!» отразит нашу позицию. Проблема ДЦП должна широко освещаться, — отметил главред радиостанции Владимир Борисов.

Проект «Доброшрифт» был разработан российским благотворительным фондом «Подарок Ангелу». В создании шрифта приняли участие 33 ребенка с ДЦП, каждый из которых написал по одной букве алфавита.

Ранее первая в России модель с ДЦП Анастасия Аброскина рассказала, что попала в модельный бизнес благодаря тому, что органичная для неё ломаная пластика была в моде. По ее словам, работать было трудно, многие отказывались, ей самой было некомфортно. Началось всё с того, что девушка заинтересовалась говорящим о социальных проблемах языком фотографии и предложила фотографам снять её в образе сломанной куклы.