Первая в России модель с ДЦП рассказала, как попала на подиум

Первая в России модель с ДЦП Анастасия Аброскина попала в модельный бизнес благодаря тому, что органичная для неё ломаная пластика была в моде, рассказала она изданию Sobesednik.ru. Но работать было трудно, многие отказывались, ей самой было некомфортно. Началось всё с того, что девушка предложила фотографам сняться в образе сломанной куклы.

Мне было интересно, как фотографы разговаривали путем образа, фотографии о социальных проблемах. Например, Louis Vuitton тогда сделал фотосессию: рядом с коллекцией сумок и чемоданов стоит женщина с кучей детей — беженцы. Мне тоже хотелось разговаривать на этом языке. В голове возник образ сломанной куклы. Кукла — потому что красивая и связана со взрослением, сломанная — потому что про меня говорили, что я хожу, будто на шарнирах, — рассказала Аброскина.

Она добавила, что тогда, 10 лет назад, говорить об инвалидности не умели, ей самой было страшно и стыдно.

Заказчикам было со мной дискомфортно общаться, многие отказывали, но были и такие, кто говорил: «Какая необычная девушка, давайте ее снимем». Тогда в моде были ломаные позы, а это моя естественная динамика, и это мне очень помогло, — вспомнила девушка.

Аброскина объяснила, что прокладывает дорогу новому поколению людей с инвалидностью, которые не желают оставаться дома и хотят жить полноценно.

Ранее глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев заявил, что в России необходимо начать снимать спектакли и фильмы о людях с ограниченными возможностями, роли в которых будут исполнять актёры с инвалидностью. По его мнению, таким образом удастся развеять предубеждения по отношению к ним.