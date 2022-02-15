В Госдуме предложили снимать фильмы с актёрами-инвалидами в главных ролях

В России необходимо начать снимать спектакли и фильмы о людях с ограниченными возможностями, роли в которых будут исполнять актёры-инвалиды, считает глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев. По его мнению, таким образом удастся развеять предубеждения по отношению к инвалидам, пишет «Парламентская газета».

Я, как и многие эксперты, вижу, что существуют некоторые предубеждения в отношении инвалидов, в том числе молодых. Будто они не способны на нормальную работу в сфере услуг, гостеприимства или шоу-бизнеса, а максимум, что они могут, — что-то фасовать или шить. Но это не так, — заверил Метелев.

Он напомнил о том, что телеведущая и основательница проекта терапевтического спорта «Лига мечты» Наталья Белоголовцева предлагала ставить театральные постановки, в которых один человек с инвалидностью будет играть занятого в какой-либо деятельности персонажа.

Учитывая, какое влияние медиа оказывают на наши модели поведения, считаю, что это будет серьёзный вклад в развитие инклюзии в нашем обществе, — резюмировал Метелев.

Ранее член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что законопроект, который готовят в Госдуме, поможет сохранить детям с инвалидностью пенсию по потере кормильца. Она отметила, что сейчас документ обсуждают с представителями Пенсионного фонда и Министерства труда РФ.