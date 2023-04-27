На ВДНХ выступят эксперты по дизайну международного уровня

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В рамках Московской недели интерьеров и дизайна, которая пройдет на ВДНХ с 6 по 9 мая в павильонах № 55 и № 57, кроме отечественных специалистов отрасли выступят эксперты по дизайну международного уровня. В ходе деловой программы российские и зарубежные эксперты обсудят мировые тренды индустрии. Среди них промышленный дизайнер Пол Сандип, экспонент Музея искусств Нью-Йорка Тристан де Плесси и первый дизайнер интерьерных игрушек в Индии Сухасини Пол.

В павильоне № 57 пройдет дискуссионная программа «Интерьер для жизни», в ходе которой спикеры обсудят тренды и поделятся опытом. На главной сцене выступят эксперты отрасли из Индии, ЮАР, Бразилии, Аргентины, Казахстана, Узбекистана и Перу. Тристан де Плесси расскажет, как наполнить интерьер смыслом, а дизайнер коллекций Музея искусств и дизайна Нью-Йорка Юлиана Лимас Васконселос поделится опытом по проектированию жилого и рабочего пространства.

Подобные мероприятия, ориентированные на дизайн, очень важны в нашей индустрии, так как это способ взаимодействия творческих людей и обмена профессиональными знаниями. Чувство единения важно для развития отрасли дизайна, — отметил Тристан де Плесси.

Также в рамках международной деловой программы состоится дискуссия «Made in. Мировые тренды в дизайне и интерьере». Зарубежные и отечественные спикеры расскажут о своем опыте работы с интерьерами и поделятся вероятными сценариями развития индустрии в ближайшие несколько лет.

Ранее стало известно, что в рамках Московской недели интерьера и дизайна для начинающих специалистов и студентов направлений дизайна и архитектуры будет организована образовательная программа. Участники смогут попробовать свои силы в серии марафонов креативных решений и посетить бесплатные лекции от ведущих экспертов отрасли.