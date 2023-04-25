На ВДНХ пройдут бесплатные лекции для начинающих дизайнеров Начинающих дизайнеров пригласили на бесплатные лекции в рамках Московской недели интерьера

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московская неделя интерьера и дизайна на ВДНХ

В Москве на ВДНХ с 6 по 9 мая пройдет главное мероприятие в российской мебельной и интерьерной индустрии — Московская неделя интерьера и дизайна. Для начинающих специалистов и студентов направлений дизайна и архитектуры будет организована образовательная программа. Участники смогут попробовать свои силы в серии марафонов креативных решений и посетить бесплатные лекции от ведущих экспертов отрасли.

Так, 8 мая в павильоне № 57 пройдет лекционная образовательная программа для студентов и специалистов. Эксперты поделятся своим видением трендов на рынке труда и востребованности специалистов отрасли, а также ситуации в образовании в сфере дизайна и архитектуры.

Гостей ждет образовательная программа от известных отечественных и мировых экспертов индустрии. Городу важно развивать компетенции начинающих специалистов индустрии дизайна. Студенты получат возможность показать свои проекты настоящим заказчикам, — рассказала искусствовед Наталья Преображенская.

Студенты профильных вузов и колледжей получат возможность заявить о себе, показав свои профессиональные компетенции в рамках серии марафонов по разработке креативных решений. Оценивать студенческие проекты будет компетентное жюри, в состав которого войдут руководители архитектурных и дизайн-бюро, а также представители производственных компаний. Победители по каждому из направлений получат по 40 тысяч рублей и призы от партнеров.

Ранее сообщалось, что в рамках Недели состоится конкурс для специалистов, которые смогут представить свои лучшие решения и проекты по одной или нескольким темам. Подать заявку на участие можно до 30 апреля на официальном сайте.