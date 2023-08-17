Камчатка откроет «Дом сокола» в рамках Восточного экономического форума

Фото: Victor Lukarevskiy/Russian Look/Global Look Press

Во Владивостоке с 10 по 17 сентября пройдет выставка «Улица Дальнего Востока», организованная в рамках в рамках VIII Восточного экономического форума. Камчатский край представит на выставке проект «Дом сокола» — павильон с живыми птицами и мультимедийным оборудованием. Также в рамках мероприятия состоится первый «соколиный» аукцион от Фонда Росконгресс и соколиного центра «Камчатка».

Фонд Росконгресс, являющийся организатором ВЭФ-2023, проведет 10 сентября первый Международный форум «День сокола». По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, в ходе мероприятия будут обсуждаться ключевые вопросы с целью привлечения внимания к проблеме сохранения и приумножения популяции как камчатского кречета, так и других редких видов птиц.

Белые кречеты — хищные птицы, которые очень востребованы в арабском мире, что в прошлые годы приводило к браконьерству. Мы сейчас замещаем этот спрос легальными птицами, которые выращены в центре реинтродукции, и при приобретении которых не нарушается целостность природы. Уже есть результаты: находящиеся в центре птицы дают потомство, — отметил губернатор.

Соколиный центр «Камчатка» был организован в соответствии с поручением президента РФ по разработке, утверждению и реализации комплексного плана по созданию в России центров реинтродукции и сохранения птиц семейства соколиных. Проект реализуется на территории опережающего развития «Камчатка», соинвестором выступает инвестиционная платформа Фонда Росконгресс Фонд «РК-Инвестиции».

Выставка «Улица Дальнего Востока» пройдет при поддержке аппарата полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Ранее стало известно, что во Владивостоке откроется тематический павильон «Душа России. Север», который продолжит свою работу в ходе ВЭФ-2023. Открытие Дома коренных народов Севера состоится на выставке «Улица Дальнего Востока», его программа будет состоять из деловой и культурной части и продлится два дня.