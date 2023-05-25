Евразийскую интеграцию назвали вопросом выживания Замминистра по торговле Осьмаков назвал евразийскую интеграцию вопросом выживания

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В рамках II Евразийского экономического форума, организованного Фондом Росконгресс, в ходе сессии «Новая промышленная политика: технологический суверенитет и международная кооперация» были определены дальнейшие направления сотрудничества стран — участниц ЕАЭС. Главными из них были названы промышленное и научно-технологическое взаимодействия. Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков подчеркнул, что евразийская интеграция является не только политической самоцелью России, но и вопросом выживания для государств, например, для Белоруссии.

Евразийская интеграция, особенно в текущих условиях, оказалась не просто лозунгом, теорией и некой политической самоцелью России. Так, для коллег из Белоруссии эта интеграция — логистическая, промышленная и экономическая — стала в большей степени вопросом выживания. Она стала вопросом поддержки новой организации промышленного производства и новых логистических маршрутов, — отметил Осьмаков.

Он также уточнил, что необходимо создавать механизмы, которые позволят реализовать совместные проекты стран ЕЭАС, чтобы не допустить бюрократических ограничений. Его поддержал директор Центра международного промышленного сотрудничества ООН в РФ Сергей Коротков. Он выразил мнение, что необходимы такие проекты, которые будут интересны всем странам — участницам ЕАЭС. Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян предложил выстраивать связи между наукой и производством, а также формировать высокотехнологичную конкурентоспособную промышленность.

Заместитель министра промышленности Белоруссии Александр Ефимов подчеркнул, что в сотрудничество могут быть вовлечены все страны ЕАЭС. Он предложил создать выпуск евразийских товаров под единым брендом, а также условий, которые стимулировали бы это производство. Замминистра назвал одной из главных проблем неразвитое сотрудничество в сферах науки и образования, так как без них не удастся достичь прикладных решений и внедрить технологии. Ефимов пояснил, что для этого нужно стимулировать импортонезависимость, достижение технологического суверенитета и также повысить долю участия государств в этой интеграции.

Президента Азербайджана Ильхама Алиева ранее назвали важным гостем заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве. По словам представителя Кремля, в заседании по видеосвязи также примут участие президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон.