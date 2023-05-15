Для школьников предложили создать акселератор технологических проектов На форуме «Сильные идеи для нового времени» предложили повысить интерес школьников к бизнесу

Фото: Максим Григорьев /photo.roscongress.org/

В рамках форума «Сильные идеи для нового времени», организованного АСИ и Фондом Росконгресс, были предложены идеи, направленные на повышение интереса школьников и студентов к бизнесу. Среди таких проектов оказались акселератор «Технолидеры будущего» для учащихся от 12 до 18 лет и платформа поддержки студенческого научно-технологического предпринимательства.

Виктория Рыжкова выступила с идеей создать для школьников акселератор технологических проектов. Он должен включать в себя квест и обучающие программы на локальном и федеральном уровнях. Подростки смогут познакомиться с особенностями технологического предпринимательства и инновациями. Для квеста планируется разработать мобильное приложение с дополненной реальностью. В рамках образовательной программы школьники смогут создать бизнес-идеи, которые проверят через интервью с потенциальными покупателями. В федеральный акселератор подростки будут отбираться на конкурсной основе, где по итогу смогут запустить свои технологические проекты.

Для реализации одного из ключевых государственных приоритетов — обеспечения технологического суверенитета страны — необходимы не только инженеры, но и лидеры технологических бизнесов. Как показывают международные исследования, вероятность выбора предпринимательской карьерной траектории в три раза выше у людей, кто прошел предпринимательские программы в школе, — пояснила автор проекта.

Участник форума Анна Шпилева выступила с предложением создать платформу для студентов. Каждый учащийся вуза сможет получить через нее информацию о возможностях для развития стартапа и информацию обо всех ресурсах, которые в этом помогут. Она может включить в себя работу с экспертами, библиотеки материалов, актуальные акселерационные программы и интерактивную витрину проектов. Шпилева отметила, что в России на базе университетов создается менее 3% от общего числа стартапов, что является проблемой.

Также было предложено организовать всероссийский правовой предпринимательский диктант для молодежи. Он даст возможность всем желающим узнать свой уровень грамотности в предпринимательской отрасли, чтобы в дальнейшем его повысить.

Прием заявок для россиян на форум «Сильные идеи для нового времени», организованный АСИ и Фондом Росконгресс, ранее продлили до 21 мая включительно. В топ-5 регионов по количеству предложенных инициатив вошли Башкирия, Самарская, Нижегородская, Саратовская и Ростовская области.