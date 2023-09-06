«Билет в будущее» наглядно показал, как важно правильно выбрать профессию Проект «Билет в будущее» опубликовал видео к старту профориентационного курса

Проект «Билет в будущее» опубликовал видео к старту профориентационного курса «Россия — мои горизонты». С помощью VFX-ролика авторы наглядно показали, как важно правильно выбрать профессию. В видео использовалась цифровая метафора, в основу которой легли так называемые «золотые мозги», металлическая инсталляция на крыше здания Российской академии наук.

Авторы ролика хотели донести, что даже при наличии природных талантов необходимо правильно определить, по какому профессиональному пути развиваться. Профориентационный курс «Россия — мои горизонты», который пройдет во всех школах страны, создан именно с такой целью — помочь школьникам выбрать будущую профессию.

Курс станет основой занятий внеурочной деятельности в школах. Он включает в себя определение склонностей учащихся, личных особенностей, способностей и готовности к профессиональному самоопределению. В рамках курса также будут проходить профориентационные уроки, занятия, посвященные изучению отраслей экономики и моделирующие онлайн профпробы в «Конструкторе будущего».

В России ранее начался прием заявок в Школу молодых гуманитариев. К участию приглашаются студенты-бакалавры, аспиранты и магистранты московских вузов. Занятия в школе «Россия — мое будущее» будут проводиться в очном формате с 2 по 8 октября 2023 года на базе Сретенской духовной академии.