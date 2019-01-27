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Депутат Рады ждёт сенатора Морозова на дуэль

Борислав Береза/Facebook

политика [ версия для печати ]

Депутат Верховной рады Борислав Берёза принял вызов российского сенатора Игоря Морозова на дуэль. Конфликт между ними возник из-за журналистки Ольги Скабеевой, которую народный избранник Украины толкнул во время интервью с вице-спикером Рады.

Как сообщает РИА Новости, украинский депутат заявил о готовности встретиться с Морозовым 4 февраля в 12:00 по местному времени возле центрального входа Верховной рады.

Ранее News.ru писал, что в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) предложили сенатору от Рязанской области Игорю Морозову подготовиться к «дуэли» с украинским депутатом Бориславом Берёзой на своём полигоне в подмосковном Климовске. Морозов через Facebook вызвал Берёзу на дуэль, заявив, что намерен стрелять с дистанции 100 метров из пистолета «Удав». Сотрудники предприятия — производителя «Удава» быстро на это отреагировали и выразили готовность ознакомить Морозова с устройством пистолета, который «не оставляет противнику шансов», и провести экспресс-курс по основам дуэльной этики.


#ДЕПУТАТ #верховнаярада #СЕНАТОР #дуэль
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