Зюганов сравнил Тихановскую с красивым сарафаном

https://static.news.ru/photo/f87653c6-ec43-11ea-8b46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Светлану Тихановскую, баллотировавшуюся на пост президента Белоруссии, используют заинтересованные силы.

Тихановскую используют как красивый сарафан: выставляют, она им зачитает то по-английски, то по-русски, то по-белорусски, — отметил российский политик на «Уроке мужества», который провёл для старшеклассников в школе им. Косыгина посёлка Архангельское Московской области.

По словам Зюганова, события в Белоруссии могут негативно сказаться на России. Он обратился к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, чтобы они этого не допустили, передаёт РИА Новости.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых по официальным данным победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Тихановская инициировала создание Координационного совета оппозиции. Член президиума объединения Мария Колесникова заявила, что оппозиционные силы в стране сформируют политическое движение. Она подчеркнула, что на протяжении 20 лет в стране не регистрировались новые партии.

Как ранее писал NEWS.ru, Литва, Латвия и Эстония запретили въезд 30 гражданам Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. Также балтийские страны заявили, что прекратят торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской АЭС в городе Островце.