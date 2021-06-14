Зюганов предрёк репрессии кандидатам в ГД от КПРФ

https://static.news.ru/photo/28ca409a-cd59-11eb-99d8-96000091f725_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Геннадий Зюганов считает, что кандидатов в Госдуму от КПРФ ждут уголовные преследования. По словам главного коммуниста страны, в последнее время от выборов по «надуманным предлогам» отстранили три тысячи человек, передаёт URA.RU.

Я не удивлюсь, что они будут это делать [преследовать оппозиционных кандидатов]. У нас три с лишним тысячи кандидатов в депутаты в последнее время отстранили от выборов по надуманным предлогам. Три с лишним тысячи, — приводит издание слова главы КПРФ.

В качестве аргументов Зюганов привёл несколько случаев преследования однопартийцев. Это Владимир Бессонов, участвовавший в выборах в Ростовской области восемь лет назад. По словам лидера КПРФ, этот коммунист «якобы оторвал полочку в полиции», но на самом деле ничего не было. Однако Бессонова осудили и сейчас «гоняются за ним».

Бывший глава Иркутской области Сергей Левченко также подвергся преследованиям, хотя, по словам Зюганова, сумел за четыре года удвоить бюджет. Сына Левченко в итоге посадили, самого тоже отправили в «Матросскую Тишину» под «надуманным предлогом».

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова о фальсификациях на выборах с участием администрации главы государства. Представитель Кремля заявил, что считает такие высказывания оскорбительными.