Жириновский призвал Зюганова оставить в покое «хозяйственника» Грудинина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратился в Telegram к главе КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой не втягивать в политику директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, которого отстранили от участия в предстоящих выборах в Госдуму.

Дорогой Геннадий Андреевич, ну оставьте вы в покое Павла Николаевича Грудинина. Он замечательный хозяйственник, у него прекрасная клубника, он много хорошего сделал для жителей совхоза, где он долго был директором. Ну зачем вам его подвергать опасности? — написал лидер ЛДПР.

Жириновский напомнил о двух членах КПРФ, которые были осуждены по уголовным статьям, и обеспокоился тем, что Зюганов «добивает и Грудинина». Политик отметил, что глава КПРФ понимает, что Грудинин никогда не будет президентом, а члены партии сами никогда не выиграют выборы губернатора. Жириновский призвал Зюганова переименовать партию, написать другую программу и перестать вспоминать про Ленина, Сталина, коммунизм и социализм.

Прекратите стенания и дайте Павлу Николаевичу Грудинину быть просто директором совхоза, бизнесменом, оставьте его в покое, очень прошу вас, — заявил Жириновский.

Он подчеркнул, что «все левые режимы обречены».

24 июля Центризбирком России исключил директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина из кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах в Госдуму. Это произошло после заявления бывшей супруги бизнесмена Ирины о наличии у него офшора. Также политик не предоставил ряд документов, которые необходимы для его регистрации кандидатом. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что были получены материалы из Генпрокуратуры, которые не позволили оставить Грудинина в списке кандидатов.

После этого Зюганов заявил, что партия готова провести общероссийскую протестную акцию. Глава коммунистов добавил, что впереди ещё будет Верховный суд первой инстанции, вторая инстанция и Европейский суд. Он заверил, что партия продолжить бороться и дальше.

Грудинину 60 лет. С 1995 года он управляет «Совхозом имени Ленина». В 1997 — 2011 годах бизнесмен занимал пост депутата Московской областной думы. Участвовал в выборах президента России 2018 года, где занял второе место после Владимира Путина с результатом в 11,77% голосов.