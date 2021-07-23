ЦИК исключила Грудинина из списка КПРФ на выборах в Госдуму

Центризбирком России (ЦИК) на заседании 24 июля исключил директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина из кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы, передаёт ТАСС.

Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов партии. Грудинин был исключен после заявления его бывшей супруги Ирины о наличии у него офшора. Кроме того, он не представил в комиссию ряд документов, необходимых для его регистрации кандидатом. В готовый список вошли 344 человека.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что экс-супруга Грудинина направила письмо в ЦИК, где заявила, что бизнесмен владеет долей в иностранной офшорной компании, не указанной в его декларации при подаче документов в качестве кандидата в ГД. По словам адвокатов женщины, политику принадлежит офшорная структура Bontro в Белизе, помогающей ему контролировать предприятия в РФ.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова пояснила, что комиссия исходила из презумпции доверия. По её словам, были получены материалы из Генпрокуратуры, которые не позволили оставить Грудинина в список кандидатов.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга основного владельца подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина Ирина получила 42% акций этого ЗАО. Стать бизнес-партнёром парламентария ей помогли приставы. Они в ультимативной форме потребовали от регистратора Р. О. С. Т. передать в её собственность акции в рамках бракоразводного процесса.