https://static.news.ru/photo/37483234-222f-11ea-a33c-fa163e074e61_660.jpg Павел Грудинин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшая супруга основного владельца подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина Ирина получила 42% акций этого ЗАО. Ценные бумаги она сразу обменяла на 19,3% долей в ООО «Рота-агро», входящую в группу «Рота», которую контролирует депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Саблин.

Стать бизнес-партнёром парламентария Грудининой помогли приставы. Они в ультимативной форме потребовали от регистратора Р.О.С.Т. передать в её собственность акции в рамках бракоразводного процесса. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Грудинин будет оспаривать передачу акций и уже обратился с иском в Арбитражный суд Московской области. По мнению бизнесмена, поскольку ценные бумаги находились под арестом из-за двух судебных процессов, какие-либо действия с ними было запрещено проводить.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза им. Ленина к его директору Павлу Грудинину и постановил взыскать с него 1,066 млрд рублей. Акционеры требовали взыскать с Грудинина около 1,1 млрд рублей реального ущерба и около 1 млрд рублей упущенной выгоды. Они утверждают, что ущерб им был причинён из-за внесения в 2008 году в уставный капитал компании «ТТ Девелопмент» двух земельных участков совхоза.