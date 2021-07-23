ЦИК собрался исключить Грудинина из списка КПРФ на выборы в ГД

Кандидата в Госдуму (ГД) от КПРФ, директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина собираются исключить из списка партии на предстоящем голосовании. Причина — непредоставление некоторых документов, говорится в проекте постановления Центризбиркома (ЦИК) РФ. Документ планируют одобрить 24 июля, передаёт ТАСС.

Предусмотрено, что гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатом Госдумы, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов <...> закрыть счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов, — говорится в сообщении.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что экс-супруга Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК, где заявила, что бизнесмен владеет долей в иностранной офшорной компании, не указанной в его декларации при подаче документов в качестве кандидата в ГД. По словам адвокатов женщины, политику принадлежит офшорная структура Bontro в Белизе, помогающей ему контролировать предприятия в РФ.

Ранее сообщалось, что бывшая супруга основного владельца подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина Ирина получила 42% акций этого ЗАО. Стать бизнес-партнёром парламентария ей помогли приставы. Они в ультимативной форме потребовали от регистратора Р.О.С.Т. передать в её собственность акции в рамках бракоразводного процесса.