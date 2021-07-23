Зюганов приготовил ответ на исключение Грудинина из списка на выборы

КПРФ намерена провести общероссийскую протестную акцию после того, как Павла Грудинина исключили из партийного списка кандидатов на выборы в Госдуму. Об этом заявил глава коммунистов Владимир Зюганов, пишет РИА Новости.

У нас впереди ещё Верховный суд первой инстанции, вторая инстанция и Европейский суд. Мы будем бороться и дальше. Но у нас есть и другие рычаги, мы проведём общероссийскую акцию, сейчас на штабе протестных действий официально рассмотрим. У нас есть в соответствии с законом право выразить своё отношение везде, — приводит агентство слова Зюгaнова.

Он добавил, что более подробный план штаб протестных действий определит во вторник.

Ранее сообщалось, что Грyдинин был исключён после заявления его бывшей супруги Ирины о наличии у него офшора. Кроме того, он не представил в ЦИK ряд документов, необходимых для его рeгистрации кандидатом.

Председатель ЦИК РФ Элла Пaмфилова при этом пояснила, что комиссия исходила из презумпции доверия. По её словам, были получены материалы из Гeнпрокуратуры, которые не позволили оставить Грудининa в список кандидатов.