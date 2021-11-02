Зеленский: США по-прежнему поддерживают территориальную целостность Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал ситуацию в Донбассе с американским коллегой Джо Байденом в ходе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. По словам украинского лидера, США по-прежнему поддерживают реформы на Украине и территориальную целостность страны. Об этом Зеленский сообщил в своём Twitter-аккаунте.

Во время разговора с президентом США обсудили вопрос безопасности в Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине, — написал Зеленский.

During a conversation with @POTUS in Glasgow, the security situation in Donbas was discussed. continues to support territorial integrity and reforms in . pic.twitter.com/ni4YTkDZV2 — ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´Ð¸Ð¼Ð¸Ñ ÐÐµÐ»ÐµÐ½ÑÑÐºÐ¸Ð¹ (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

Ранее президент Украины, выступая на саммите в Глазго, назвал Крым и Донбасс «экобомбами» в центре Европы. По его мнению, за данную ситуацию ответственны страны Запада, которые не выполнили Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украины.

В свою очередь, замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов назвал это заявление лицемерием.