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Зеленский: США по-прежнему поддерживают территориальную целостность Украины

16:16, 02 ноября 2021
Зеленский: США по-прежнему поддерживают территориальную целостность Украины Владимир Зеленский, Джо Байден Фото: Pool via CNP /MediaPunch via www/Global Look PressGlobal Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал ситуацию в Донбассе с американским коллегой Джо Байденом в ходе 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. По словам украинского лидера, США по-прежнему поддерживают реформы на Украине и территориальную целостность страны. Об этом Зеленский сообщил в своём Twitter-аккаунте.

Во время разговора с президентом США обсудили вопрос безопасности в Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы на Украине, — написал Зеленский.

Ранее президент Украины, выступая на саммите в Глазго, назвал Крым и Донбасс «экобомбами» в центре Европы. По его мнению, за данную ситуацию ответственны страны Запада, которые не выполнили Будапештский меморандум о гарантиях безопасности Украины.

В свою очередь, замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов назвал это заявление лицемерием.

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