Зеленский обсудит с Макроном российскую агрессию в Донбассе

https://static.news.ru/photo/deeb459a-992e-11eb-b9b4-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Париж. В конце следующей недели он намерен обсудить с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Донбассе.

Основная цель визита — обсудить эскалацию вооружённого конфликта с глазу на глаз, передаёт KyivPost со ссылкой на посла Франции в Киеве Этьена де Понсена.

Две важнейшие темы для беседы, по данным издания, — это наращивание российской военной мощи вблизи восточной границы Украины и статус реформ в республике, особенно в части создания независимой и заслуживающей доверия судебной системы.

Дипломат отметил, что Франция обеспокоена действиями России. По его словам, российское подкрепление на границе с Украиной значительно отличается от того, что доводилось видеть в предыдущие годы.

Сейчас в Донбассе формально действуют дополнительные меры по обеспечению перемирия, которые предусматривают полный запрет ведения огня, размещение вооружения в населённых пунктах и поблизости от них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении стрельбы должны действовать до полного урегулирования конфликта.

Несмотря на это, обе стороны конфликта сообщают об участившихся обстрелах. С наступлением 2021 года ситуация в регионе существенно осложнилась.

Как сообщал глава ДНР Денис Пушилин, украинские войска также наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает он, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям.