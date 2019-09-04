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Президент РФ Владимир Путин назвал Малайзию приоритетным партнёром в Азии. Об этом он заявил в ходе встречи с малазийским премьер-министром Махатхиром Мохамадом в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке.

Мы очень рады, что отношения между нашими странами развиваются так позитивно, — приводит РИА Новости слова российского лидера. Он также с радостью отметил, что готов поговорить и о двусторонних отношениях...