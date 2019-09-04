Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала возможное продление антироссийских санкций ЕС фарсом и «заезженной пластинкой».
По её мнению, ограничительные меры против РФ контрпродуктивны для самого Европейского союза.
Захарова также отметила, что растягивание санкций вынуждает ЕС ощущать давление со стороны Вашингтона по энергетическому взаимодействую с Россией.
Это такая заезженная пластинка, но фарс заключается в том, что уже в кулуарах говорят, что это деструктивно, по сути разорительно для самого Евросоюза, — заявила представитель МИД РФ на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Ранее News.ru писал о том, что постпреды стран ЕС согласовали продление индивидуальных санкций в отношении физических и юридических лиц из России. Ограничительные меры будут продлены на полгода. Данное решение должно быть одобрено Советом Евросоюза.