Захарова назвала провокацией задержание россиянина на границе ЛНР и Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не уведомила Москву о задержании на линии соприкосновения российского гражданина Андрея Косяка, который живёт в непризнанной Луганской народной республике (ЛНР). Она назвала действия Киева вероломными и провокационными. Её комментарий опубликован на сайте МИД РФ.

Расцениваем действия украинской стороны как вероломные и провокационные. Они подрывают процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе и идут вразрез с обязательствами Украины по двусторонней Консульской конвенции с Россией. <...> Призываем украинскую сторону пересмотреть свою позицию, прекратить провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщить местонахождение гражданина России А. В. Косяка и обеспечить доступ к нему российских консульских работников, — заявила Захарова.

По её словам, консульская конвенция требует от Киева сообщить российским властям о наличии у жителя ЛНР паспорта РФ не позднее чем через три дня после задержания. Кроме того, посольство России в Киеве и генконсульство в Харькове пытались получить разъяснения и консульский доступ, но не смогли добиться этого.

Косяк — представитель Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК) ЛНР. Его задержали украинские военные на линии соприкосновения. В ЛНР заявляли о применявшихся к нему пытках. Украинская сторона считает Косяка российским военным, который проводил разведку под прикрытием проведения работ по разминированию.

Жители непризнанных ДНР и ЛНР могут в упрощённом порядке получить российское гражданство. По данным на июль, этой возможностью воспользовались 611 тысяч человек. Эти люди имеют все права граждан РФ, включая возможность голосовать на выборах. При этом они не обязаны жить в России.