Захарова отреагировала на призыв Германии говорить с РФ с позиции силы

https://static.news.ru/photo/2403f30e-31c2-11eb-ab34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что с диалог с Россией должен вестись с позиции силы. Так немецкий министр прокомментировала широкую программу модернизации вооружённых сил России.

25 ноября Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости разоружить Россию при помощи ультиматума, так как от Москвы исходит «более явная угроза». Глава ведомства подчеркнула, что разговор должен вестись с позиции силы, так как «это всегда было хорошей позицией германской внешней политики, и так должно остаться в будущем».

Захарова отметила, что Германия, по её мнению, находится в «очень интересной позиции» — «зависимой страны в сфере безопасности».

Я цитирую саму Аннегрет, признавшую, что ФРГ целиком и полностью в военной сфере несостоятельна без США, — написала Захарова в Facebook.

Представитель МИД РФ предложила «пройтись по фактам» и напомнила, что в Германии расположен самый крупный после Японии военный контингент и это говорит о «соответствующем характере американского присутствия в ФРГ». Также Захарова упомянула американское ядерное оружие, складированное в Германии. «Как бы сила, но тоже не своя» — иронично отметила Захарова.

Когда сила есть, но она не твоя, ты её не можешь контролировать, а распоряжаться ею тебе не дают, и при этом ты боишься её лишиться — это признак зависимости. Проще говоря, позиция швах. Кстати, слово это пришло из Германии и означает «слабость, несостоятельность, некомпетентность», — резюмировала представитель российского ведомства.

Как писал NEWS.ru, Минобороны РФ оценило заявление ФРГ о диалоге с Россией с позиции силы. В ведомстве напомнили, что это уже приводило к трагическим последствиям для мира и Германии. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков добавил, что ведомство не стало торопиться с ответом, рассчитывая, что здравомыслящие политики в Германии сами поправят министра, но этого не произошло.