Захарова назвала идеологов антироссийских санкций несерьёзными людьми

https://static.news.ru/photo/aacac29e-0974-11eb-8d2e-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: mid.ru

Серьёзные люди не могут писать вещи, подобные американским докладам о российском вмешательстве в выборы. Такое мнение высказала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она напомнила, что 30 сентября в Палату представителей Конгресса США был внесён очередной законопроект о предотвращении иностранного вмешательства в американскую избирательную систему. Авторы документа, в частности, предложили ввести в отношении России ряд новых экономических ограничений, в том числе запрет на операции с государственными облигациями, а также санкции против ведущих банков и компаний топливно-энергетического сектора.

Возникает вопрос: вы хотите сохранить и защитить свою электоральную систему от внешнего вмешательства, или вы хотите придумать повод для очередного ограничения деятельности России на целом ряде направлений, которые не связаны с вашими выборами, но вы активно увязываете две эти темы? — задалась Захарова вопросом на пресс-брифинге.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных. Однако обвинения не прекращаются. В частности, в США в течение всего президентства Дональда Трампа не стихают споры о планах РФ повлиять на общественное мнение в период избирательной кампании 2016 года.

Очередные выборы в США намечены на 3 ноября. Второй и третий раунд дебатов кандидатов на пост главы государства Дональда Трампа и Джо Байдена пройдут 15 и 22 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что в США готовят новые санкции против России по делу о вмешательстве в выборы. Соответствующий законопроект внесён в палату представителей Конгресса. В нём предлагается запретить американским компаниям и физическим лицам кредитовать РФ. Речь идёт о предотвращении покупок российских государственных облигаций и других долговых инструментов, что может лишить РФ инвестиций на сотни миллиардов долларов.