Захарова: Лондон запутался в интригах по кризису с мигрантами

Власти Великобритании запутались в политических интригах. При этом они не пытаются решать возникшие проблемы, а обмениваются упрёками с оппонентами. Об этом заявила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захаров отметила, что власти США и Евросоюза ясно дают понять, что намерены вводить новые рестрикции против Белоруссии в связи с ситуацией на границе с Польшей. При этом поток нелегалов в регионе растёт.

За один только день — 11 ноября 2021 года — Ла-Манш попытались пересечь 1185 человек. Общее количество пытающихся прорваться уже перевалило за 20 тысяч человек. По сравнению с этими цифрами ситуация на польско-белорусской границе не поражает масштабом. Она поражает качеством есовцев — «мягкий концлагерь», так действия Варшавы называют в СМИ, — отметила Захарова.

При этом, по её словам, публичная риторика Великобритании и Франции сводится к взаимным упрёкам и поиску виноватых.

Но вот только никому почему-то в Вестминстере и на Даунинг-стрит не приходит в голову отправить королевские вооружённые силы строить колючую проволоку или вводить санкции против Елисейского дворца. Зато Минобороны Британии уже приняло решение направить военных инженеров в Польшу. То ли запутались в географии, то ли в политических интригах, — резюмировала российский дипломат.

Ситуация с мигрантами обострилась 8 ноября, когда к границе с Польшей подошли несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Отдельные группы мигрантов начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Ранее в ФРГ отклонили предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о создании гуманитарного коридора для переправки беженцев в Германию. Правительство страны сочло его неприемлемым.