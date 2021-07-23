Япония выдвинула к России новые территориальные претензии по Западной Антарктиде. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на доклад государственного агентства Японии «Национальный институт полярных исследований» (NIPR).

В 1911–1912 годах в Западной Антарктиде побывала японская антарктическая экспедиция. На побережье Земли Мэри Бэрд находится антарктическая станция «Русская», и её в Токио уже объявили «незаконной», — сообщается в документе.

Это несмотря на то что побережье Земли Мэри Бэрд и Земли Элсуорта были открыты русскими исследователями адмиралами Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым в 1820 году.

Ранее стало известно, что Японцы требуют ввести санкции из-за газификации Южных Курил. По данным японских СМИ, на островах будут построены терминалы по приёму сжиженного природного газа (СПГ).

Также японцев возмутили российские ракетные стрельбы в Японском море. Они предположили, что Россия намерена отрабатывать целеуказания по прибрежным японским городам, а также заявили, что подобную практику следует не допустить, а самой Японии необходимо наращивать собственный военный потенциал.