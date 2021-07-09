Японцы требуют ввести санкции из-за газификации Южных Курил

Пользователи портала Yahoo News Japan возмутились сообщением о газификации Южных Курил. По данным японских СМИ, на островах будут построены терминалы по приёму сжиженного природного газа (СПГ).

Многие читатели отметили, что в ответ на подобные действия японское правительство должно ввести санкции против России. Они считают, что РФ всё активнее устанавливает контроль над Курилами.

Нужно принимать против России серьёзные санкционные меры, — написал один из пользователей.

Некоторые читатели высказали мнение, что Япония уже не получит Курилы обратно. Эти пользователи заявили о необходимости изменить подходы к России. По их мнению, в первую очередь стоит наладить экономическое сотрудничество только в выгодных для японского бизнеса проектах, а всё остальное — прекратить.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.

Ранее японские пользователи на портале Yahoo News Japan выразили своё возмущение после выхода материала газеты Sankei Shimbun, посвящённого планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море.