Врио главы Минприроды стала Светлана Радченко

https://static.news.ru/photo/5f802c94-22af-11eb-b866-fa163e074e61_660.jpg Светлана Радченко Фото: duma.gov.ru

Статс-секретарь — заместитель министра природных ресурсов и экологии Светлана Радченко назначена временно исполняющим обязанности главы Минприроды РФ.

Соответствующее решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина, передаёт ТАСС.

В Министерстве природных ресурсов и экологии на должность врио руководителя назначена статс-секретарь — заместитель министра Светлана Радченко, — говорится в сообщении.

9 ноября стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому глава Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин освобождается от занимаемой должности. Позже премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил назначить на его пост главу Минвостокразвития Александра Козлова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Ирека Файзуллина временно исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации после отставки Владимира Якушева. Якушев в этот же день президентским указом был назначен полпредом главы государства в Уральском федеральном округе.