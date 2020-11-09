Файзуллин назначен врио главы Минстроя

https://static.news.ru/photo/e2997a0e-22af-11eb-ac76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Ирека Файзуллина временно исполняющим обязанности министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации после отставки Владимира Якушева. Якушев в этот же день президентским указом был назначен полпредом главы государства в Уральском федеральном округе.

Возложить временно исполнение обязанностей министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Файзуллина Ирека Энваровича, — говорится в распоряжении на сайте кабмина.

Файзуллин родился 8 декабря 1962 году в Казани. В 1985 году он окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Имеет степень кандидата экономических наук. Трудовой путь начал в 1983 году с должности плотника-бетонщика, затем работал инженером в ряде организаций Татарстана. В 2005–2010 годах занимал пост замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики, в 2010–2020 годах — пост министра. 22 января 2020 года был назначен первым замом министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Якушева полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от должности главы Минстроя.

Ранее был подписал указ, согласно которому полпред главы государства в Уральском федеральном округе Николай Цуканов освобождается от занимаемой должности.