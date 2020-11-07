Путин подписал указ об отставке полпреда Цуканова

https://static.news.ru/photo/e4ff2214-2262-11eb-baf0-fa163e074e61_660.jpg Николай Цуканов Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому полпред главы государства в Уральском федеральном округе Николай Цуканов освобождается от занимаемой должности. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, президент подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра с девяти до десяти.

Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации — руководителя аппарата правительства Российской Федерации, — говорится в документе, который был опубликован на сайте Кремля.

Новым полпредом в УФО станет министр строительства Владимир Якушев. Решение об указанной рокировке будет озвучено сегодня, рассказали журналистам два чиновника федерального уровня.

Цуканов сам хотел сменить сферу деятельности. К нему со стороны правительства страны претензий нет, — цитирует одного из чиновников РБК.

Как ранее передавал NEWS.ru, в российском правительстве 9 ноября сменится несколько министров. Главы четырёх ведомств — Минэнерго, Минприпроды, Минтранса и Минстроя — уйдут в отставку.