Якушев назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе

https://static.news.ru/photo/07da79c8-2263-11eb-870d-fa163e074e61_660.jpgВладимир ЯкушевФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Якушева полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от должности главы Минстроя.
Назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности, — цитирует пресс-служба Кремля указ президента.
Как писал NEWS.ru, Путин подписал указ, согласно которому полпред главы государства в Уральском федеральном округе Николай Цуканов освобождается от занимаемой должности. Ранее стало известно, что в российском правительстве 9 ноября сменится сразу несколько министров. Главы четырёх ведомств — Минэнерго, Минприпроды, Минтранса и Минстроя — уйдут в отставку.