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Якушев назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе

10:55, 09 ноября 2020
Владимир Якушев Владимир Якушев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Якушева полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от должности главы Минстроя.

Назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности, — цитирует пресс-служба Кремля указ президента.

Как писал NEWS.ru, Путин подписал указ, согласно которому полпред главы государства в Уральском федеральном округе Николай Цуканов освобождается от занимаемой должности. Ранее стало известно, что в российском правительстве 9 ноября сменится сразу несколько министров. Главы четырёх ведомств — Минэнерго, Минприпроды, Минтранса и Минстроя — уйдут в отставку.

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