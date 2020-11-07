Якушев назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе

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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому полпред главы государства в Уральском федеральном округе Николай Цуканов освобождается от занимаемой должности. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, президент подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра с девяти до десяти. Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя...