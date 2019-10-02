Временно исполняющим обязанности директора Федеральной службы исполнения наказаний стал Анатолий Рудый. Ранее он был первым заместителем главы ведомства.
О новом назначении пишет
Геннадий Корниенко, занимавший до последнего времени пост руководителя службы, покидает своё кресло в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 65 лет. При этом в Кремле информацию не подтверждают и не опровергают.
Указа не было, он не публиковался, — ответил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать данные об отставке главы ФСИН.
Ранее News.ru писал, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому российские полицейские смогут служить на пять лет дольше. В документе сказано, что срок службы полковников полиции, внутренней службы и юстиции увеличивается до 60 лет, для генерал-майоров — до 65 лет.
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