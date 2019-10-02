https://static.news.ru/photo/9ea26920-e4fb-11e9-a9dd-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Рудый Фото: Евгений Задорожный/ТАСС

Временно исполняющим обязанности директора Федеральной службы исполнения наказаний стал Анатолий Рудый. Ранее он был первым заместителем главы ведомства.

О новом назначении пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам. Тем не менее, по данным издания, основным кандидатом на должность директора ФСИН сейчас является выходец из ФСБ, начальник управления «Л» ФСИН Вадим Баланин.

Геннадий Корниенко, занимавший до последнего времени пост руководителя службы, покидает своё кресло в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе — 65 лет. При этом в Кремле информацию не подтверждают и не опровергают.

Указа не было, он не публиковался, — ответил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать данные об отставке главы ФСИН.

Ранее News.ru писал, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому российские полицейские смогут служить на пять лет дольше. В документе сказано, что срок службы полковников полиции, внутренней службы и юстиции увеличивается до 60 лет, для генерал-майоров — до 65 лет.