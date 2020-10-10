Володин провёл телефонные переговоры со спикером армянского парламента

https://static.news.ru/photo/bc058e08-0c59-11eb-a4ae-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин провёл телефонные переговоры со спикером парламента Армении Араратом Мирзояном.

Разговор состоялся по инициативе Еревана. Данная информация обнародована на официальном сайте Госдумы.

Представители армянского парламента, в свою очередь, сообщили, что Мирзоян представил в разговоре с Володиным сложившуюся на территории Нагорного Карабаха ситуацию, передаёт «Интерфакс».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

9 октября страны договорились о прекращении огня. Но вскоре республики обвинили друг друга в нарушении договорённостей.

Как передавал NEWS.ru, 12 числа Минобороны Азербайджана сообщило о том, что Вооружённые силы Армении нанесли удар по Агдамскому району в Нагорном Карабахе.