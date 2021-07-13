Володин предложил судьям ЕСПЧ подать в отставку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что судьи Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) продемонстрировали отсутствие квалификации, призвав Россию узаконить противоречащую её конституции практику однополых браков. В своём Telegram-канале политик написал, что им следует подать в отставку.

Судьи ЕСПЧ, принимая такие решения, должны знать национальное законодательство страны, на которое оно распространяется. И руководствоваться им, если оно приоритетно. В этом вопросе судьи показали отсутствие квалификации, приняв, по сути, противоречащее национальному законодательству, неправовое решение, — говорится в его сообщении.

Володин напомнил, что в России не подлежат исполнению решения межгосударственных органов, противоречащие Основному закону. Также в стране действует норма о защите «института брака как союза мужчины и женщины».

У каждой нации есть свой культурный код, свои традиции, свой менталитет. Не считаться с этим нельзя. Инородные «гены», которые вы пытаетесь вживить, ведут только к разрушительным процессам. Пример тому — недавние столкновения в Грузии. Очевидно, расшатывание чужой государственности — ваша цель, — отметил Володин.

Ранее стало известно, что Европейский суд по правам человека рассмотрел случаи трёх однополых пар, которым отказали в заключении брака в России. Суд постановил, что Россия нарушила статью 8 Европейской конвенции о правах человека «Право на уважение частной и семейной жизни». В ЕСПЧ признали, что признание однополых союзов не противоречит защите «традиционного брака», принятой в обновлённой Конституции РФ.