Володин потребовал проверить данные о двойном гражданстве депутатов Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить в Центризбиркоме России информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов.
Спикер поручил запросить сведения комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики.
В соответствии с новыми нормами Конституции, а также согласно действующему законодательству, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфёнова — серьёзное обвинение, данную информацию необходимо проверить, — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
Спикер подчеркнул, что если информация подтвердится, необходимо будет принять предусмотренные законодательством меры, а если нет, то вопросы возникнут уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию. Володин добавил, что нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно.
В июле 2020 года в СК России заявили, что проведут проверку по факту публикаций о якобы наличии у сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства. Недостоверная информация
Ранее, правительство РФ опубликовало обновлённый текст Конституции РФ. Так, Основной закон запрещает избирать президентом гражданина РФ, который имеет или имел гражданство другой страны или вид на жительство в ней. Это ограничение относится к сенаторам, депутатам, высшим должностным лицам регионов, руководителям федеральных госорганов, уполномоченному по правам человека, судьям, прокурорам и так далее, писал NEWS.ru.
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