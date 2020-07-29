Володин потребовал проверить данные о двойном гражданстве депутатов Госдумы

https://static.news.ru/photo/86ad6c52-d1a9-11ea-a971-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить в Центризбиркоме России информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительства у ряда депутатов.

Спикер поручил запросить сведения комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики.

В соответствии с новыми нормами Конституции, а также согласно действующему законодательству, депутатом не может быть гражданин РФ, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Учитывая, что поступившее обращение депутата Дениса Парфёнова — серьёзное обвинение, данную информацию необходимо проверить, — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер подчеркнул, что если информация подтвердится, необходимо будет принять предусмотренные законодательством меры, а если нет, то вопросы возникнут уже к тем, кто распространяет недостоверную информацию. Володин добавил, что нельзя допускать, чтобы такие обвинения предъявлялись необоснованно.

В июле 2020 года в СК России заявили, что проведут проверку по факту публикаций о якобы наличии у сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства. Недостоверная информация была размещена на сайте «Экспресс-газеты», а также в Telegram-канале «Небожена».

Ранее, правительство РФ опубликовало обновлённый текст Конституции РФ. Так, Основной закон запрещает избирать президентом гражданина РФ, который имеет или имел гражданство другой страны или вид на жительство в ней. Это ограничение относится к сенаторам, депутатам, высшим должностным лицам регионов, руководителям федеральных госорганов, уполномоченному по правам человека, судьям, прокурорам и так далее, писал NEWS.ru.