СК РФ опроверг сообщения о двойном гражданстве сенатора Мизулиной

https://static.news.ru/photo/668a5f08-ccd0-11ea-9d40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет проведёт проверку по факту публикаций о якобы наличии у сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства. Информация об этом не соответствует действительности.

Проводятся процессуальные действия в целях установления обстоятельств распространения этой недостоверной информации и лиц, причастных к размещению недостоверной информации, — говорится в сообщении пресс-службы.

Выясняются все обстоятельства появления фейковой информации, сообщает «Политика сегодня».

По данным ТАСС, недостоверная информация была размещена на сайте «Экспресс-газеты», а также в Telegram-канале «Небожена». Об этом сообщается в ответе руководителя ГСУ СК РФ по Москве Елене Мизулиной.

В середине января сенатор попросила прокуратуру о проведении проверки по факту распространения недостоверной информации, отправив соответствующий запрос. Она назвала публикацию фейковой информации попыткой дискредитировать её лично и весь российской парламент.

NEWS.ru писал, что на издателя «Медиазоны» и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова завели уголовное дело из-за двойного гражданства. Мужчина не уведомил власти о его наличии.