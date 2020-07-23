СК РФ опроверг сообщения о двойном гражданстве сенатора Мизулиной

Следственный комитет проведёт проверку по факту публикаций о якобы наличии у сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства. Информация об этом не соответствует действительности.
Проводятся процессуальные действия в целях установления обстоятельств распространения этой недостоверной информации и лиц, причастных к размещению недостоверной информации, — говорится в сообщении пресс-службы.
Выясняются все обстоятельства появления фейковой информации,
По данным ТАСС, недостоверная информация
В середине января сенатор попросила прокуратуру о проведении проверки по факту распространения недостоверной информации, отправив соответствующий запрос. Она назвала публикацию фейковой информации попыткой дискредитировать её лично и весь российской парламент.
NEWS.ru писал, что на издателя «Медиазоны» и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова завели уголовное дело из-за двойного гражданства. Мужчина не уведомил власти о его наличии.
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