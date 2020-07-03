Правительство опубликовало обновлённый текст Конституции РФ

https://static.news.ru/photo/c6610f20-bdb8-11ea-93e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Текст Конституции РФ с поправками, которые были приняты в ходе общероссийского голосования, выложили на официальном интернет-портале правовой информации.

Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года, — указано в документе .

В общей сложности в Основной закон внесли 206 поправок. Основные касаются социальных тем: гарантируют защиту достоинства граждан и уважение человека труда, индексацию пенсий не реже одного раза в год и обеспечивают реализацию принципов социального партнёрства в сфере трудовых отношений.

Также теперь в Конституции содержится пункт о доступной и качественной медицине, об обеспечении государством приоритета семейного воспитания и о том, что оно «берёт на себя обязанности родителей в отношении детей», которые остались без попечения.

Помимо этого, отныне Основной закон запрещает избирать президентом гражданина РФ, который имеет или имел гражданство другой страны или вид на жительство в ней. Это ограничение относится к сенаторам, депутатам, высшим должностным лицам регионов, руководителям федеральных госорганов, уполномоченному по правам человека, судьям, прокурорам и так далее.

После принятия поправок Конституция находится в приоритете над международным правом, а Конституционный суд может не исполнять решение международных органов, если они противоречат основному закону страны.

Также усилены полномочия Госдумы и Совфеда, которые обладают правом осуществлять парламентский контроль. Кроме того, вступила в силу поправка президентских сроков без слова «подряд». Они не учитывают количество сроков, в течение которых глава государства занимал пост.

Сам лидер страны теперь формирует Совбез и Государственный совет. Одним из изменений, которое предложил Владимир Путин, стал запрет на двойное гражданство и счета в зарубежных банках для отдельных должностных лиц, включая президента.

Ранее NEWS.ru писал, что рабочая группа по подготовке поправок к Конституции России продолжит свою работу. Она будет заниматься мониторингом реализации изменений в Основной закон.

Голосование по внесению изменений в Основной закон проводилось с 25 июня по 1 июля. Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, явка на голосовании составила 67,97%. Изменения в Конституции РФ поддержали 77,92% проголосовавших. Против высказались 21,27%.

О необходимости внесения поправок Путин заявил во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах. В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление президентских сроков Путина. Это позволит ему снова занять свой пост.