Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская пообещала разработать закон «Об ответственности чиновников за оскорбление народа». Мера наказания в нём будет разниться от штрафа до увольнения, в зависимости от проступка. Сделать это её побудили новости о выходке главы Чувашии Михаила Игнатьева.

Михаил Игнатьев — местный «барин» — вначале призвал «мочить» неугодных журналистов и блогеров, а теперь же его забавляет, как пожарный подпрыгивает за ключами от машины. В такие минуты я очень...