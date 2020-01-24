https://static.news.ru/photo/baea6326-3edd-11ea-9944-fa163e074e61_660.jpgВячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель Госдумы Вячеслав Володин запланировал деловую поездку в Тегеран. Он встретится с представителем высшего руководителя Ирана Али Лариджани.
Сообщается, что во время поездки российский политик примет участие в работе российско-иранской межпарламентской комиссии.
В понедельник отправляюсь в Иран. Там запланирована встреча с иранским коллегой, также пройдёт заседание межпарламентской комиссии, — цитирует Володина ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал новый состав правительства России. Он ждёт от действий чиновников серьёзных изменений в экономической и социальной сферах жизни россиян.