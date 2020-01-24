Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запланировал деловую поездку в Тегеран. Он встретится с представителем высшего руководителя Ирана Али Лариджани.

Сообщается, что во время поездки российский политик примет участие в работе российско-иранской межпарламентской комиссии.

В понедельник отправляюсь в Иран. Там запланирована встреча с иранским коллегой, также пройдёт заседание межпарламентской комиссии, — цитирует Володина ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал новый состав правительства России. Он ждёт от действий чиновников серьёзных изменений в экономической и социальной сферах жизни россиян.

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