https://static.news.ru/photo/dcce2c90-4043-11ea-85b9-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в очередной раз сообщила об ошибках, которые допустили региональные власти при оптимизации здравоохранения. Ранее она заявляла, что эта оптимизация «была проведена ужасно».

Никогда не скрывала своего отношения к оптимизации. Я считаю, что было допущено много ошибок при её проведении в регионах, — сказала на телеканале «Россия 1» Голикова.

Как писал NEWS.ru, ранее Голикова заявила, что во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились. Она добавила, что вина за это лежит на всех и надо искать не виновного, а пути решения проблемы.