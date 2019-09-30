https://static.news.ru/photo/4c186e1e-e39a-11e9-a2af-fa163e074e61_660.jpg Малгожата Госевская Фото: Małgorzata Maria Gosiewska/facebook.com

Польский политик, вице-спикер сейма (нижней палаты парламента) Малгожата Госевская случайно узнала о том, что ей запрещено въезжать в Россию. Об этом её проинформировали 29 сентября на белорусской границе.

Депутат ехала в Гродно на автомобиле польского консула, пользующегося правом дипломатического иммунитета. Тем не менее пограничники хотели досмотреть её багаж.

Мне сообщили, что мне не рады или, скорее, запрещён въезд в РФ. Не знаю, почему меня об этом информирует белорусская граница, — рассказала она Польскому радио .

Ранее News.ru писал, что в Министерстве иностранных дел Литвы считают необходимым запретить въезд в страну депутату Госдумы, члену делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ Николаю Рыжаку. По данным ведомства, он может представлять угрозу национальной безопасности.