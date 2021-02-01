Глава Госдепа заявил о непричастности США к протестным акциям в России

https://static.news.ru/photo/d7c251cc-6491-11eb-8cc9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вашингтон не имеет отношения к несанкционированным акциям в российских городах, они спровоцированы внутренними проблемами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Российское правительство совершает большую ошибку, если думает, что дело в нас. А дело в них. Дело в правительстве. Дело в чувстве отчаяния и безнадёжности, которое народ России испытывает от коррупции, от автократии, и я думаю, что им (властям. — NEWS.ru) нужно посмотреть внутрь, а не наружу, — заявил Блинкен в интервью телеканалу NBC.

Госсекретарь также выразил обеспокоенность массовыми задержаниями участников протестных акций, а также добавил, что в настоящее время Вашингтон рассматривает варианты реагирования на действия РФ, в том числе по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Ранее в МИД РФ заявили, что публикации Госдепартамента США и американского посольства в Москве, направленные на поощрение несогласованных акций, являются частью стратегии сдерживания России. В ведомстве потребовали от американской стороны прекратить грубо вмешиваться во внутренние дела России и предупредили об ответственности за подобные действия.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на несогласованных акциях в поддержку Навального, которые прошли 31 января, было очень много провокаторов и хулиганов.

На несанкционированных акциях был задержан 5021 человек. Об этом сообщили правозащитники из «ОВД-Инфо». Это самая большая цифра за всё время существования проекта.